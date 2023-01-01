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Word vs Word

Word vs Word

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Word vs Word هي لعبة ألغاز ثنائية اللاعبين حيث تقاتل لاعبًا آخر في مباراة تشكيل الكلمات. أنشئ شخصيتك، واختر صورة رمزية، ثم انتقل إلى مباراة في الوقت الفعلي ضد أحد المنافسين. ستجد لوحة تشبه الكلمات المتقاطعة مليئة بالأحرف المختلطة، ومهمتك هي تمرير سطر من الحروف لتكوين كلمة. كلما كانت كلمتك أطول، كلما حصلت على المزيد من النقاط. انتبه إلى عدد النقاط التي يحملها كل حرف حتى تتمكن من تكوين مجموعات مذهلة! من الجيد أن تعرف أنه يمكنك أنت وخصمك استخدام 12 نقطة قوة لتغيير قواعد اللعبة والتي يمكن أن تكون الخطوة الحاسمة لتحقيق النصر أو الخسارة. يتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: إضافة قطع هلامية فارغة إلى المزيج، أو تجميع كلمة أحلامك معًا، أو إعادة خلط اللوحة بأكملها لتخريب النتيجة التالية لخصمك. يمكن استخدام هذه التعزيزات مرة واحدة فقط في كل لعبة، لذا اختر بحكمة واختر تعزيزات القوة المفضلة لديك قبل أن يفعلها خصمك! إذا كنت تحب الألعاب مثل Scrabble وWordfeud، فسوف تحب Word vs Word! لا تنس مشاركة اللعبة مع صديقك ومعرفة من هو صانع الكلمات الأفضل. قم بتمرير سطر من الحروف لتكوين كلمة. كلما كانت كلمتك أطول، كلما حصلت على المزيد من النقاط. انتبه إلى عدد النقاط التي يحملها كل حرف حتى تتمكن من إنشاء مجموعات مذهلة! تم إنشاء Word vs Word بواسطة Wix Games. لديهم العديد من الألعاب الرائعة الأخرى على Poki: Ant Art Tycoon، وDuck Life، وDuck Life 2، وDuck Life 3، وDuck Life: Battle، وDuck Life Adventure (Demo)، وDucklife-space، وJellymoji، وJumphobia، وLet's Roll. يمكنك اللعب Word vs Word مجانًا على Poki. يمكن لعب Word vs Word على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Word vs Word. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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