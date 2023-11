Life: The Game on Poki هي أفضل طريقة لتجربة رحلة كاملة، من الولادة إلى الموت، في شكل لعبة! من مواعيد الدراسة إلى التواريخ الفعلية، العب Life: The Game واكتشف ما إذا كانت حياتك ممتعة أم كارثية. تتميز لعبة Life هذه بألعاب صغيرة مختلفة لكل مرحلة من مراحل حياتك. اعتبارًا من عام 2020، هناك أربع ألعاب مصغرة ممتعة جديدة: Burger Madness، وStudy Session، وTravel Puzzles، وRainbow Melody. يمكنك لعب Life: The Game مجانًا، لكن قراراتك السيئة قد تكلفك بقائك داخل اللعبة! انضم إلى الآلاف من لاعبي Life: The Game عبر الإنترنت وتنقل بين العديد من الألعاب الصغيرة الممتعة! استخدم الماوس للتحرك. انقر بزر الماوس الأيسر للتفاعل. تم إنشاء لعبة Life The Game بواسطة Ohmaigawd. وهم أيضًا منشئو الجزء الثاني من اللعبة، Afterlife: The Game.

الموقع الإلكتروني: poki.com

