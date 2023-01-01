There Is No Game

ليست هناك لعبة هي لعبة ألغاز صعبة (أو ليست لعبة). عصيان التعليمات، لأنه لا توجد لعبة! هذه المغامرة المضحكة لا تتعلق بالقواعد. في الواقع، مهمتك بأكملها هي تجاهل الراوي! اكسر العنوان، والعب باستخدام أيقونة مكبر الصوت، وافتح الألعاب المصغرة. حاول العثور على الماعز!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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