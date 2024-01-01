Prismo Puzzles

Prismo Puzzles

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الموقع الإلكتروني: poki.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Prismo Puzzles هي لعبة بانوراما ملونة حيث يمكنك تجميع صور الحيوانات والمركبات والأشياء والأشكال. استكشف عددًا كبيرًا من الألغاز المختلفة، يقدم كل منها تحديًا فريدًا وصورًا نابضة بالحياة. مع 8 مجموعات مختلفة من الألغاز التي يمكنك اكتشافها، تعد Prismo Puzzles بساعات من المرح لمحبي الألغاز من جميع الأعمار. هل أنت مستعد للغوص وتجميع تحفتك الفنية القادمة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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