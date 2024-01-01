Prismo Puzzles هي لعبة بانوراما ملونة حيث يمكنك تجميع صور الحيوانات والمركبات والأشياء والأشكال. استكشف عددًا كبيرًا من الألغاز المختلفة، يقدم كل منها تحديًا فريدًا وصورًا نابضة بالحياة. مع 8 مجموعات مختلفة من الألغاز التي يمكنك اكتشافها، تعد Prismo Puzzles بساعات من المرح لمحبي الألغاز من جميع الأعمار. هل أنت مستعد للغوص وتجميع تحفتك الفنية القادمة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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