La Petite Avril هي لعبة منصة لطيفة تم إنشاؤها لمساعدة فتاة صغيرة على الاستعداد لحياتها! يمثل كل مستوى وقتًا مختلفًا في حياة Avril وأنت مكلف بمساعدتها في التغلب على جميع التحديات والصعوبات التي يجب أن تواجهها. ساعدها على الهروب من المخلوقات المخيفة، والتحليق فوق جميع أنواع العوائق، واحصل على المساعدة من بعض الأصدقاء على طول الطريق! هل يمكنك مساعدة أفريل في التغلب على كل الصعوبات؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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