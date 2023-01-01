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Cubies

Cubies

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cubies على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Cubies هي لعبة ألغاز حيث يجب عليك مساعدة المكعبات على جمع كل صغارها في كل مستوى والوصول إلى خط النهاية! يحتوي كل مستوى على عقبات وميزات جديدة ستجعل مهمتك في جمع كل المكعبات أكثر صعوبة قليلاً ولكنها بالتأكيد أكثر متعة! هناك مصاعد ومسارات غير مرئية وكتل تختفي والمزيد لتكتشفه! إذا شعرت ببعض التنافسية، فانتقل إلى وضع 1 ضد 1 حيث يمكنك تحدي صديقك لمعرفة من يمكنه الاستيلاء على أكبر مساحة في الساحة! هل يمكنك جمعهم جميعا؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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