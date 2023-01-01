Cubies هي لعبة ألغاز حيث يجب عليك مساعدة المكعبات على جمع كل صغارها في كل مستوى والوصول إلى خط النهاية! يحتوي كل مستوى على عقبات وميزات جديدة ستجعل مهمتك في جمع كل المكعبات أكثر صعوبة قليلاً ولكنها بالتأكيد أكثر متعة! هناك مصاعد ومسارات غير مرئية وكتل تختفي والمزيد لتكتشفه! إذا شعرت ببعض التنافسية، فانتقل إلى وضع 1 ضد 1 حيث يمكنك تحدي صديقك لمعرفة من يمكنه الاستيلاء على أكبر مساحة في الساحة! هل يمكنك جمعهم جميعا؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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