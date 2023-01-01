تحول إلى مخلوقات أسطورية في لعبة Cut the Rope: Magic! Om Nom جاهز للطيران عبر الألغاز السحرية وهزيمة الساحر الشرير. في تكملة لعبة التفكير هذه، يمكنك التدحرج والقفز والسباحة والتحليق. عض كل قطعة من الحلوى للفوز!

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