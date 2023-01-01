انقر، انقر، وانقر لهزيمة كل مخلوق شرير! تتميز لعبة الحركة ذات الزر الواحد بمعارك بسيطة للغاية ومسببة للإدمان. سوف تواجه الرتيلاء والنحل والفطر وأعداء آخرين خطيرين في الغابة. أنفق الذهب على أبطال إضافيين لمساعدتك في المعركة!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Clicker Heroes. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.