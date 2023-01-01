تسليم البضائع عبر الجسور والجبال! تتحداك لعبة القيادة هذه في نقل مجموعة من الصناديق بأمان. سوف تواجه منصات وفخاخ عائمة في منتصف الليل. لا تفقد حمولتك في Monster Truck: Forest Delivery!

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