Papa Louie 2

سوات همبرغر المكونات في الغابة! يمكنك مساعدة اثنين من العاملين في المطعم، مارتي وريتا، ليصبحا أبطالًا حقيقيين. حارب الفجل الشرير والبصل الضخم المرتد لهزيمة جيش الطعام. اجمع العملات المعدنية والهامبرغر والحلويات الخاصة خلال رحلتك!

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