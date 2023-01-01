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Stickman Dragon Fight

Stickman Dragon Fight

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Stickman Dragon Fight هي لعبة قتال حركية حيث يلعب اللاعبون جميع أنواع الأبطال الأقوياء الذين يحاربون قوى الشر! ليس من السهل أبدًا محاربة الشر! أثناء القتال، تحتاج إلى التحرك بسرعة، ومراوغة هجمات العدو وصدها، وتعزيز طاقة الكي الخاصة بك، واستخدام 3 مهارات هجومية متقدمة مصممة خصيصًا لكل بطل! تحتوي اللعبة على 3 أوضاع:

الموقع الإلكتروني: poki.com

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