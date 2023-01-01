معركة شرسة للروبوت الصغير! - WARBOT.IO هي لعبة حركة روبوتية عبر الإنترنت في الوقت الفعلي تتيح لك القتال ضد لاعبين من جميع أنحاء العالم. متوفر الآن على متصفحات سطح المكتب وتطبيقات الهاتف المحمول.

الموقع الإلكتروني: warbot.io

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