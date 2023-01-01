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Kiwi Clicker

Kiwi Clicker

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Kiwi Clicker هي لعبة نقر خاملة حيث يمكنك إدارة شركة ناشئة لإنتاج طيور الكيوي. خذ عملك من لا شيء إلى إمبراطورية الكيوي الصاخبة! ما عليك سوى النقر أو الضغط على الكيوي الكبير الموجود على شاشتك لإضافة كيوي جديد إلى دورة الإنتاج. سيتم تعبئة الكيوي الخاص بك وبيعه بكميات كبيرة. استخدم زر التعبئة الموجود على اليسار لتعبئة وبيع الكيوي لإنشاء "عملات معدنية". يمكنك إنفاق العملات المعدنية على الترقيات لزيادة سرعة وكفاءة إنتاج الكيوي. لا تنس: كلما فتحت المزيد من الترقيات، زادت سرعة نمو إمبراطورية الكيوي الخاصة بك! لاحظ أيضًا أنه في كل مرة ترتقي فيها إلى المستوى الأعلى، يتم استدعاء الملك لمهاجمة مكان عملك. انقر بشكل متكرر على الملك وأتباعه لهزيمتهم وكسب عملات معدنية إضافية. الآن بعد أن عرفت الأساسيات، تابع وابدأ في الإنتاج! ما هو مقدار المال الذي يمكنك كسبه في Kiwi Clicker؟ ما عليك سوى النقر أو الضغط على الكيوي الكبير الموجود على شاشتك لإضافة كيوي جديد إلى دورة الإنتاج. استخدم زر التعبئة الموجود على اليسار لتعبئة وبيع الكيوي لإنشاء "عملات معدنية". عندما يتم استدعاء الملك، انقر عليه وعلى أتباعه بشكل متكرر لهزيمتهم. تم إنشاء Kiwi Clicker بواسطة Tobspr، وهي شركة لتطوير الألعاب مقرها في ألمانيا. العب لعبة .io الأسطورية الأخرى على Poki: SchoolBreak.ioيمكنك لعب Kiwi Clicker مجانًا على Poki.Kiwi Clicker قابل للعب فقط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في الوقت الحالي.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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