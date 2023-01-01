العب فلابي بيرد هنا على الإنترنت مجانا. انقر على الشاشة، أو استخدم شريط المسافة للبدء. يطير الطائر بقدر ما تستطيع دون أن تصطدم بالأنبوب.

الموقع الإلكتروني: flappybird.io

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