Giraffe Winter Sports Simulator

هل سبق لك أن رأيت زرافة تنزلق على منحدر التزلج؟ في هذه اللعبة سوف! الهدف بسيط، اجعل زرافتك تذهب إلى أبعد ما تستطيع! إن القول أسهل من الفعل عندما تطير الزرافة وتقلب في الهواء. هل تريد أن تثبت أن زرافتك تمتلك مقومات البطل؟ تنافس مع أصدقائك في وضع لعب لاعبين. ضوابط: المسافة أو النقر بالماوس - طيران

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