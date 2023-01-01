Galactic Empire هي لعبة دمج تدريجي حيث يجب عليك الحصول على سفن التعدين بين المجرات والتي ستكسبك المال بينما تقوم سفنك المقاتلة بإبعاد الأعداء! اندمج لحماية أسطولك أثناء قيامهم بتعدين الكويكبات مع مراقبة الترقيات والسفن الخاصة بك لإبقائها في أقوى حالاتها! لا تنس بيع أسطولك بعد فترة من الوقت لكسب المزيد بمضاعفات أفضل حتى تتمكن حقًا من الذهاب إلى ما لا نهاية وما بعده! هل لديك ما يلزم لقيادة الأسطول؟ استخدم الماوس للنقر على الترقيات لتصبح أقوى! تم إنشاء إمبراطورية المجرة بواسطة جيف راموس. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Galactic Empire مجانًا على Poki. يمكن لعب Galactic Empire على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية

الموقع الإلكتروني: poki.com

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