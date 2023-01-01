قم بحل الألغاز الممتعة المليئة بالحلوى في لعبة Cut the Rope 2! يتحداك هذا الجزء الثاني الذي حطم الأرقام القياسية في إطعام Om Nom في مستويات جديدة تمامًا. سيساعدك Nommies خلال المهام الأكثر إثارة للذهن. قم بتنشيط Ginger لإشعال النار في العوائق وجعلها تختفي!

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