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Laser Quest

Laser Quest

poki.com

اللعب على الويب

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Laser Quest هي لعبة ألغاز تفكيرية يمكنك من خلالها التحكم في مسدس ليزر. تشق طريقك عبر القلاع العائمة الغامضة، حيث يكون هدفك هو إلقاء الضوء على جميع البلورات بضوء الليزر الخاص بك. هناك العديد من العوائق في القلاع التي يمكن أن تحجب نورك، لذا سيتعين عليك اكتشاف المسار المثالي! يمكنك النقر على بندقيتك لتغيير اتجاه الليزر. هناك العشرات من المستويات للعب والأسلحة لفتحها! هل لديك العقل الحاد اللازم لحل جميع الألغاز؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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