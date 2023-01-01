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Pick Up Associations

Pick Up Associations

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pick Up Associations على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Pick Up Associations هي لعبة تفكير ألغاز تحتوي على العشرات من المستويات الصعبة حيث يتم اختبار براعتك وإبداعك. ادرس الصورة المقدمة لك بعناية، واختر الأشكال الثلاثة التي تبسطها بشكل أفضل. ما هو أول شيء يتبادر إلى ذهنك؟ ما هي الأشياء التي يمكنك استخدامها في هذه الحالة؟ أظهر مهارتك في إنشاء ارتباطات مرئية وأثبت مدى ذكائك! استخدم مؤشر الماوس أو إصبعك لسحب الكائن المحدد إلى الأرقام. تم إنشاء Pick Up Associations بواسطة Sakkat Studio. لديهم العديد من ألعاب التفكير والإدارة الأخرى على Poki: إنه وقت القصة!، Sweet Run، James Gun، Crush It!، Ground Digger، Throw It Higher! والنسب

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pick Up Associations. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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