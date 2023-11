Pick Up Associations هي لعبة تفكير ألغاز تحتوي على العشرات من المستويات الصعبة حيث يتم اختبار براعتك وإبداعك. ادرس الصورة المقدمة لك بعناية، واختر الأشكال الثلاثة التي تبسطها بشكل أفضل. ما هو أول شيء يتبادر إلى ذهنك؟ ما هي الأشياء التي يمكنك استخدامها في هذه الحالة؟ أظهر مهارتك في إنشاء ارتباطات مرئية وأثبت مدى ذكائك! استخدم مؤشر الماوس أو إصبعك لسحب الكائن المحدد إلى الأرقام. تم إنشاء Pick Up Associations بواسطة Sakkat Studio. لديهم العديد من ألعاب التفكير والإدارة الأخرى على Poki: إنه وقت القصة!، Sweet Run، James Gun، Crush It!، Ground Digger، Throw It Higher! والنسب

