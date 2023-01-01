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Throw It Higher!

Throw It Higher!

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Throw It Higher! على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

رميها أعلى! هي لعبة مهارة أنشأتها استوديوهات السكات. أنت شخص عادي يتدرب على رمي كرة السلة في هذه اللعبة، ولكن الأمور ستأخذ منعطفًا غير عادي مع ترقيات قوتك وسرعتك. قم برمي الكرة في الوقت المناسب تمامًا لإطلاقها إلى أعلى مستوى ممكن وكسب المال مقابل ذلك. استخدم الأموال التي كسبتها لتحسين لعبتك وتعزيز قوتك. قريبا، سوف تصل كرتك إلى الغلاف الجوي وحتى الفضاء! يقول الناس أن السماء هي الحد الأقصى، لكن من الواضح أن هؤلاء الأشخاص لم يلعبوا لعبة "رميها إلى أعلى"! اضغط على زر الرمي لإطلاق كرة السلة في الهواء. عندما تسقط مرة أخرى، اضغط على زر الرمي في الوقت المناسب تمامًا لإطلاق الكرة مرة أخرى بكامل القوة. الرمي - اضغط على زر الماوس الأيسر / شريط المسافة ارميه إلى أعلى! تم إنشاؤه بواسطة ستوديو السكات. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: indecent-escape وSweet Run وGround Digger

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Throw It Higher!. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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