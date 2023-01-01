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Zomball

Zomball

poki.com

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Zomball هي لعبة أركيد تم إنشاؤها بواسطة Totebo. أنت لاعب كرة سلة زومبي وحلمك هو أن تصبح ليبرون جيمس التالي، لكن عليك رمي أجزاء جسمك بدلاً من كرة السلة! في كل مرة تقوم فيها بالتصوير بنجاح، سيعود جزء جسمك إليك لاستخدامه مرة أخرى. إذا أخطأت، فسوف تفقد هذا الطرف وتنتقل إلى الطرف التالي حتى تنفد أطرافك تمامًا. كلما تقدمت في اللعبة، كلما أصبحت التسديدة أصعب. لذا، تحكم في قوتك وزاويتك، واسحب بعناية، وحاول تحطيم الرقم القياسي الخاص بك في قطعة واحدة. تحقيق حلمك يمكن أن يكلفك ذراعًا وساقًا، حرفيًا! اسحب بإصبعك أو زر الفأرة الأيسر لرمي أحد الأطراف. تحدد شدة التمرير قوة تسديداتك. تم إنشاء Zomball بواسطة Totebo. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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