Sling World Cup هي لعبة بطولة كرة قدم أنشأتها Rujo Games. اختر فريق أحلامك وادخل في لعبة كرة القدم سريعة الوتيرة حيث يمكنك التحكم في جميع زملائك الثلاثة في الفريق. يمكنك تسجيل الأهداف بمجرد تمرير إصبعك أو الماوس. أنت المسؤول عن الهجوم والدفاع في هذه اللعبة، لذا عليك أن تكون سريعًا لتكون لك اليد العليا. هناك 18 فريقًا و7 جولات للوصول إلى النهائيات. لذا، امضي قدمًا واربحهم جميعًا حتى يتمكن الجميع من رؤية أن لديك ما يلزم لتكون البطل! قم بتمرير إصبعك أو زر الماوس الأيسر فوق اللاعب الذي تريد التحكم فيه ثم حرره لإطلاق النار. كلما زادت مدة التمرير، زادت قوة حركاتك. تم إنشاء Sling World Cup بواسطة Rujo Games. العب لعبتهم الرياضية الأخرى على Poki: A Small World Cup

الموقع الإلكتروني: poki.com

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