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Football Legends

Football Legends

poki.com

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Football Legends هي لعبة رياضية تم إنشاؤها بواسطة MadPuffers. اختر فريقك والعب مباريات كرة قدم سريعة الوتيرة ضد صديقك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك. أنت المسؤول عن الهجوم وكذلك الدفاع هنا. قم بالقفز والركل والانزلاق واستخدام القوى الخاصة لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف حتى نهاية المباراة. يمكنك أيضًا التسجيل في البطولات إذا كنت تبحث عن التحدي. انطلق وتدرب حتى تتمكن من إثبات أن لديك ما يلزم للفوز بالبطولة! التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم - تم إنشاء Shoot - L أو XSupershot - K أو ZFootball Legends بواسطة MadPuffers. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Basketball Legends 2020، وBasketball Stars، وFootball Masters، وMoto X3M، وMoto X3M Winter، وMoto X3M 5 Pool Party، وMoto X3M Spooky Land، وTennis Masters.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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