انطلق بسرعة بدراجتك النارية عبر الجبال الجليدية في Moto X3M 4: Winter! تتحداك لعبة الدراجات النارية هذه بالقيادة على جسور مصنوعة من قصب الحلوى وغيرها من الحلويات. قم بقيادة دراجة نارية مروراً برجال الثلج وأشجار عيد الميلاد مع رودولف الرنة ذات الأنف الأحمر وسانتا كلوز! يُطلق على Moto X3M Winter أيضًا اسم Moto X3M 4: Winter، حيث إنه الجزء الرابع من هذه السلسلة الناجحة من ألعاب السيارات، والتي تتضمن Moto X3M 5 Pool Party وأحدث لعبة Moto X3M Spooky Land. اجمع كل النجوم التي يمكنك ربحها في كل مستوى لترقية دراجتك وفي النهاية شراء Santa's Sled لإكمال المستويات. تم تطوير Moto X3M Winter بواسطة Madpuffers في ديسمبر 2017. إنهم المبدعون وراء سلسلة Moto X3M بأكملها. للحصول على أفضل النصائح والحيل، قم بإلقاء نظرة على وصف صفحة لعبة Moto X3M الخاصة بنا. ستجد هنا كيفية زيادة السرعة وتقليل الوقت والمزيد! هذه هي الطريقة التي تلعب بها Moto X3M Winter:

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