Moto X3M هي لعبة سباق دراجات على الإنترنت. الهدف هو التسابق بدراجتك النارية عبر المستويات ذات العوائق المتحركة الضخمة التي يتعين عليك القفز فوقها أو تجنبها. يمكنك الشقلبة في الهواء لتقليل وقتك النهائي والحصول على النتيجة المثالية. اعرف متى تتوقف أو تتعطل وتعود للحياة من جديد. حاول إكمال المستويات في أقل وقت ممكن. تم إصدار Moto X3M لأول مرة كلعبة فلاش على الويب في عام 2016. وفي وقت لاحق تم إصدارها كلعبة html5 بواسطة استوديو تطوير الألعاب Madpuffers. Moto X3M هو الإصدار الأول في سلسلة Moto X3M التي تتضمن Moto X3M Winter وMoto X3M 5 Pool Party وأحدث إصدار من Moto X3M Spooky Land. تعد هذه السلسلة من الألعاب أيضًا واحدة من أكثر الألعاب شعبية في فئة ألعاب الدراجات النارية لدينا. هذه هي الطريقة التي تلعب بها Moto X3M: لدى Moto X3M إجمالي 22 مستوى مختلف للعب. أحدث لعبة في سلسلة Moto X3M هي Moto X3M Spooky Land. تم إصدار هذه اللعبة في أكتوبر 2019. تم تطوير سلسلة Moto X3M بواسطة Madpuffers في عام 2016. وهي معروفة أيضًا بألعاب أخرى إلى جانب سلسلة Moto X3M. لقد أنشأوا ألعابًا مثل Football Masters وBasketball Stars. يمكنك الحصول على 3 نجوم على الأكثر في كل مستوى. هذه النجوم تعتمد على الوقت. ستجد أدناه أفضل النصائح لتحسين وقتك وربما تنتقل من نجمة أو نجمتين إلى 3 نجوم. تحكم في سرعتك. في بعض الأحيان يكون من الأفضل خفض سرعتك لإكمال المستوى بشكل أسرع. أتقن حيلك وحركاتك المثيرة. قم بالقلب الأمامي والخلفي لتقليص نصف ثانية من وقتك. كل رمية تحسب لمدة 0.5 ثانية، ونعم فهي تضيف ما يصل. ومع ذلك، قد تؤدي بعض الحيل إلى إبطاء تقدمك، لذا ضع في اعتبارك أن الوقت الإضافي لا يستحق كل هذا العناء دائمًا. يمكنك الحصول على دفعة إذا هبطت فقط على إطارك الخلفي عندما تصطدم بالأرض. كلما كان الوضع عموديًا كلما كان ذلك أفضل، ولكن الوضع الرأسي أكثر من اللازم قد يضيع وقتك. لذا، حاول العثور على الزاوية المثالية. في بعض الأحيان، يمكن أن يوفر لك القليل من الدعم بعد الوقوف ساكنًا بعض الوقت. اضغط على دواسة الوقود والفرامل في نفس الوقت (W+S) أو (سهم لأعلى + سهم لأسفل). اللحظات المثالية لهذه التعزيزات هي عندما يتعين عليك الانتظار لمدة ثانية قبل أن تتمكن من مواصلة المستوى. يبدأ المؤقت عندما تضغط على المفاتيح W، A، D أو UP، Down، Right. في بعض الأحيان يتم إسقاطك في البداية، لذا حاول الضغط على المفاتيح في اللحظة المناسبة، حتى يبدأ المؤقت لاحقًا. قم بتشغيل الخريطة مرتين على الأقل. احفظ مكان القفز أو خفض السرعة أو الانطلاق بأقصى سرعة. وممارسة جميع النصائح والحيل المذكورة أعلاه. قد يستغرق البعض المزيد من المهارة والوقت أكثر من غيرها. استمتع بتحسين أوقات Moto X3M! يمكنك لعب Moto X3M عبر الإنترنت مجانًا على Poki. Poki هو أكبر ملعب على الإنترنت. كل شهر، يلعب أكثر من 30 مليون لاعب عبر الإنترنت على Poki. هل تريد اكتشاف المزيد من الألعاب الرائعة؟ قم بزيارة صفحة Poki الرئيسية التي تحتوي على أحدث ألعابنا أو ابدأ اكتشافك على صفحة الألعاب الشعبية لدينا.

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