Backflipper هي لعبة فيزياء شبيهة بلعبة دوول حيث يمكنك الشقلبة الخلفية عبر ناطحات السحاب والمنازل والأشجار والمزيد. من المبدعين الذين قدموا لك Flip Master وFlip Diving، العب لعبة Backflipper الجديدة من MotionVolt على Poki لتثبت أنك أفضل لاعب في المدينة. مع وجود العديد من العوائق، تأكد من أن توقيتك مناسب لتحقيق كل تقلباتك. العب لعبة Backflipper واكسب العملات المعدنية على طول الطريق لفتح شخصيات مثل البطريق والرئيس ورائد الفضاء والمزيد، كل ذلك بميزات فريدة خاصة بهم. في هذه اللعبة الرياضية، يمكنك القيام بأروع الشقلبات الخلفية. تقليب سعيد! الماوس - انقر مع الاستمرار وتحرك للقلب والهبوط - حرك الماوس لليسار أو لليمين لتحريك الزعنفة الخلفية أثناء التقليب للتأكد من هبوطها على السجادة! - اربح العملات المعدنية وافتح زعانف أخرى بقدرات خاصة لمساعدتك على تحقيق المزيد من الشقلبات! تم إنشاء Backflipper بواسطة شركة MotionVolt Games ومقرها هلسنكي، فنلندا. وهم أيضًا منشئو الأغاني الناجحة Flip Diving وFlip Master.

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