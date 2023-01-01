WebCatalog
Backflipper

Backflipper

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Backflipper على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Backflipper هي لعبة فيزياء شبيهة بلعبة دوول حيث يمكنك الشقلبة الخلفية عبر ناطحات السحاب والمنازل والأشجار والمزيد. من المبدعين الذين قدموا لك Flip Master وFlip Diving، العب لعبة Backflipper الجديدة من MotionVolt على Poki لتثبت أنك أفضل لاعب في المدينة. مع وجود العديد من العوائق، تأكد من أن توقيتك مناسب لتحقيق كل تقلباتك. العب لعبة Backflipper واكسب العملات المعدنية على طول الطريق لفتح شخصيات مثل البطريق والرئيس ورائد الفضاء والمزيد، كل ذلك بميزات فريدة خاصة بهم. في هذه اللعبة الرياضية، يمكنك القيام بأروع الشقلبات الخلفية. تقليب سعيد! الماوس - انقر مع الاستمرار وتحرك للقلب والهبوط - حرك الماوس لليسار أو لليمين لتحريك الزعنفة الخلفية أثناء التقليب للتأكد من هبوطها على السجادة! - اربح العملات المعدنية وافتح زعانف أخرى بقدرات خاصة لمساعدتك على تحقيق المزيد من الشقلبات! تم إنشاء Backflipper بواسطة شركة MotionVolt Games ومقرها هلسنكي، فنلندا. وهم أيضًا منشئو الأغاني الناجحة Flip Diving وFlip Master.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Backflipper. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Flip Runner

Flip Runner

poki.com

Flip Hero

Flip Hero

poki.com

Bottle Flip

Bottle Flip

poki.com

Stickman Fight: Ragdoll

Stickman Fight: Ragdoll

poki.com

Dunkbrush

Dunkbrush

poki.com

Idle Tree City

Idle Tree City

poki.com

Run and Gun

Run and Gun

poki.com

Ragdoll Fall

Ragdoll Fall

poki.com

Crossy Road

Crossy Road

poki.com

Anycolor by Numbers

Anycolor by Numbers

poki.com

Drill Up

Drill Up

poki.com

Puppet Master

Puppet Master

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية