WebCatalog
Puppet Master

Puppet Master

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Puppet Master على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Puppet Master هي لعبة النقر النهائية للتدمير، التي أنشأتها FreezeNova. تعتبر لعبة Puppet Master رائعة لتخفيف التوتر أو تلك الأيام التي تريد فيها رمي شيء ما، حيث تتيح لك التخلص من إحباطك من خلال دمية لعبة باستخدام مجموعة واسعة من الأسلحة المتنوعة. هل تريد رمي سكين أو إطلاق النار من مدفع رشاش أو إطلاق صاروخ؟ كل هذا ممكن في Puppet Master على Poki! افتح المزيد من الأسلحة عندما تسبب المزيد من الضرر وأثبت من هو سيد الدمى المطلق في لعبة دوول المليئة بالإثارة! ضوابط: الماوس - انقر لإطلاق النار/رمي الأسلحة عن الخالق: تم إنشاء Puppet Master بواسطة FreezeNova. وهم أيضًا منشئو القوات المقنعة والرماة المقنعون والمزيد.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Puppet Master. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Gun Master 2

Gun Master 2

poki.com

Knife Master

Knife Master

now.gg

Streets of Anarchy: Fists of War

Streets of Anarchy: Fists of War

poki.com

Ragdoll Weapon Master

Ragdoll Weapon Master

now.gg

Ninja.io

Ninja.io

poki.com

Pop It Master

Pop It Master

poki.com

Hit Master 3D - Knife Assassin

Hit Master 3D - Knife Assassin

now.gg

Ferge.io

Ferge.io

ferge.io

Stickman Fight: Ragdoll

Stickman Fight: Ragdoll

poki.com

Flippy Knife – Throwing master

Flippy Knife – Throwing master

now.gg

Battle Forces

Battle Forces

poki.com

Traffic Jam

Traffic Jam

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية