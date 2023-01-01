Puppet Master هي لعبة النقر النهائية للتدمير، التي أنشأتها FreezeNova. تعتبر لعبة Puppet Master رائعة لتخفيف التوتر أو تلك الأيام التي تريد فيها رمي شيء ما، حيث تتيح لك التخلص من إحباطك من خلال دمية لعبة باستخدام مجموعة واسعة من الأسلحة المتنوعة. هل تريد رمي سكين أو إطلاق النار من مدفع رشاش أو إطلاق صاروخ؟ كل هذا ممكن في Puppet Master على Poki! افتح المزيد من الأسلحة عندما تسبب المزيد من الضرر وأثبت من هو سيد الدمى المطلق في لعبة دوول المليئة بالإثارة! ضوابط: الماوس - انقر لإطلاق النار/رمي الأسلحة عن الخالق: تم إنشاء Puppet Master بواسطة FreezeNova. وهم أيضًا منشئو القوات المقنعة والرماة المقنعون والمزيد.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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