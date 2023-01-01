City Car Driving: Stunt Master

City Car Driving Simulator: Stunt Master هي لعبة سيارات تم إنشاؤها بواسطة BoneCracker Games. تضعك هذه اللعبة داخل بعض السيارات الرائعة التي يمكنك قيادتها عبر مدينة كبيرة. تجنب حركة المرور، وتجنب رجال الشرطة، وقم بالأعمال المثيرة - هذا هو الهدف النهائي لهذه اللعبة. في جميع أنحاء المدينة، هناك الكثير من القفزات الكبيرة، والحلقات، والعديد من الأماكن للانجراف. كل خدعة أو انجراف تكمله يزيد من عداد النقاط الخاص بك. باستخدام هذه النقاط، يمكنك فتح سيارات جديدة، أفضل، وأسرع. وإذا كنت لا ترغب في القيام بالحركات المثيرة، فيمكنك ببساطة الاستمتاع بالقيادة في جميع أنحاء المدينة. هذه هي لعبة قيادة السيارة الواقعية التي كنت تنتظرها. التحكم في السيارة: WASD أو مفاتيح الأسهم، فرامل اليد: شريط المسافة، إشارات الانعطاف: Q (يسار) أو E (يمين) المصابيح الأمامية: L، تشغيل السيارة أو إيقافها: تعزيز النيتروس: FCتغيير عرض الكاميرا : CPause: EscapeCity Car Driving: تم إنشاء Stunt Master بواسطة BoneCracker Games. العب ألعاب سباقات السيارات الأخرى الخاصة بهم على Poki: Burnout-drift، وBurnout Drift: Hilltop، وBurnout Drift: Seaport Max، وToy Car Simulator

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