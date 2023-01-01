Ferge.io هي لعبة إطلاق نار من منظور شخص أول عبر الإنترنت تنتمي إلى نوع الألعاب الشهير .io. هزيمة خصومك. جمع القطع النقدية. شراء مستحضرات التجميل وجلود الأسلحة؛ تصبح رقم واحد على المتصدرين. كسب القبعات cahracter. تجهيز أسلحة جديدة. التعامل مع المزيد من الضرر. العب مع الأصدقاء أو مع اللاعبين عبر الإنترنت في الوقت الفعلي.

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