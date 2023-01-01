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Ferge.io

Ferge.io

ferge.io

اللعب على الويب

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Ferge.io هي لعبة إطلاق نار من منظور شخص أول عبر الإنترنت تنتمي إلى نوع الألعاب الشهير .io. هزيمة خصومك. جمع القطع النقدية. شراء مستحضرات التجميل وجلود الأسلحة؛ تصبح رقم واحد على المتصدرين. كسب القبعات cahracter. تجهيز أسلحة جديدة. التعامل مع المزيد من الضرر. العب مع الأصدقاء أو مع اللاعبين عبر الإنترنت في الوقت الفعلي.

الموقع الإلكتروني: ferge.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ferge.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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