Bullet League

Bulletleague IO هي لعبة IO جديدة على منصة حيث يتعين عليك قتل جميع أعدائك. احصل على مجموعة متنوعة من الأسلحة واجمع الحجارة لبناء العوائق والكتل بنفس طريقة لعبة Fortnite! انطلق بخصومك إلى الجنة! عناصر التحكم: نقل - A/S/DJump - SpaceAim/Shoot - أسلحة الماوس/ClickSwitch - 1,2,3,4,5

الموقع الإلكتروني: poki.com

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