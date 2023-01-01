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Bullet League

Bullet League

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bullet League على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Bulletleague IO هي لعبة IO جديدة على منصة حيث يتعين عليك قتل جميع أعدائك. احصل على مجموعة متنوعة من الأسلحة واجمع الحجارة لبناء العوائق والكتل بنفس طريقة لعبة Fortnite! انطلق بخصومك إلى الجنة! عناصر التحكم: نقل - A/S/DJump - SpaceAim/Shoot - أسلحة الماوس/ClickSwitch - 1,2,3,4,5

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bullet League. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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