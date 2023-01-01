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Kize.io

Kize.io

kize.io

اللعب على الويب

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Kize.io هي لعبة Battle Royale IO جديدة حيث تظهر في الردهة وبعد أن يصبح جميع اللاعبين جاهزين، تنتقل إلى الخريطة الرئيسية. يجب عليك فتح الصناديق ونهب اللاعبين الآخرين وبناء قاعدة والمواد الزراعية وقتل خصومك وتجنب العاصفة!.

الموقع الإلكتروني: kize.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kize.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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