Kize.io هي لعبة Battle Royale IO جديدة حيث تظهر في الردهة وبعد أن يصبح جميع اللاعبين جاهزين، تنتقل إلى الخريطة الرئيسية. يجب عليك فتح الصناديق ونهب اللاعبين الآخرين وبناء قاعدة والمواد الزراعية وقتل خصومك وتجنب العاصفة!.

الموقع الإلكتروني: kize.io

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