buildroyale.io

لعبة IO Battle Royale رقم 1. بناء، وكسر، والقضاء! Build Royale.io هي لعبة IO مطلق النار ثنائية الأبعاد حيث يجب عليك البناء والنهب لترقية أسلحتك لهزيمة جميع أعدائك. قم ببناء المعارضين وكسرهم والقضاء عليهم لترقية غنائمك. هل ستكون آخر من يقف؟

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