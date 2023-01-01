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BuildRoyale.io

BuildRoyale.io

buildroyale.io

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BuildRoyale.io على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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لعبة IO Battle Royale رقم 1. بناء، وكسر، والقضاء! Build Royale.io هي لعبة IO مطلق النار ثنائية الأبعاد حيث يجب عليك البناء والنهب لترقية أسلحتك لهزيمة جميع أعدائك. قم ببناء المعارضين وكسرهم والقضاء عليهم لترقية غنائمك. هل ستكون آخر من يقف؟

الموقع الإلكتروني: buildroyale.io

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