لعبة متعددة اللاعبين، بناء قاعدة، قاعدة تدمير، تكوين صداقات، قتل جماجم العدو، البقاء على قيد الحياة ليلاً، ترقية لاعبك، تنمية لاعبك، ترتيب السرير، إنشاء الصناديق والأبواب، إنشاء الأبراج، كن الوحش واحصل على التاج الذهبي :)

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