تطير طائرات الهليكوبتر الخاصة بك واطلاق النار على الأعداء. قم ببناء الجدران لحماية نفسك وغزو أكبر قدر ممكن من الأراضي. املأ المناطق للوصول إلى المستوى الأعلى وترقية طائراتك ومبانيك. استخدم قوى خارقة رائعة وشكل فريقًا لهزيمة أعدائك والفوز بلعبة IO الرائعة هذه!

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