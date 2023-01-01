Gun Master 2 هي لعبة محاكاة مذهلة لنطاق الرماية مليئة بالإثارة من Craneballs Studio. هل تريد يومًا أن تعرف ما هي الأجزاء الموجودة في البندقية؟ وما هي الأجزاء التي يمكنك ترقيتها لتحسين أسلحتك بطرق مختلفة؟ اكتشاف وتخصيص وترقية الأسلحة المفضلة لديك! ثم تدرب على إطلاق النار في ميدان الرماية باستخدام أهداف متحركة متعددة. اربح المزيد من المال لبناء مجموعة الأسلحة الخاصة بك وكن مستعدًا لأي شيء يأتي في طريقك. من المسدسات إلى البنادق الهجومية إلى البنادق الرشاشة والمزيد، يمكنك إضافة مجموعة الأسلحة الخاصة بك وتخصيصها بالكامل في Gun Master 2. قم ببناء الترسانة النهائية لإثبات أنك سيد الأسلحة. عناصر التحكم: الماوس - صوب وانقر لإطلاق النار تم إنشاء :Gun Master 2 بواسطة Craneballs Studio ومقرها في جمهورية التشيك. وهم أيضًا منشئو Bomb Hunters وOverkill 3 وFling Fighters والمزيد!

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