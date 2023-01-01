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Blockpost Legacy

Blockpost Legacy

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blockpost Legacy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Blockpost Legacy هي لعبة إطلاق نار مكعبة ثلاثية الأبعاد متعددة اللاعبين مع مجموعة متنوعة من أوضاع اللعبة والعديد من الأسلحة. استمتع بتجربة القتال بالأسلحة النارية في الوقت الفعلي ضد لاعبين حقيقيين عبر الإنترنت في ألعاب ممتعة مثل Deathmatch وFree for All وElimission وGun Game وPistol Only وTeam Deathmatch. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا لعب أوضاع ممتعة مثل Infection (Zombie) وShovel Battle. تحقق من قائمة المهام لإكمال المهام واكتساب المزيد من الخبرة والتعزيزات. في تجربة الأسلحة المليئة بالإثارة هذه، كلما زاد عدد المباريات التي تلعبها، ارتفع مستواك وتحسنت! ستكون قادرًا على تخصيص شخصيتك وفتح الحالات وفتح الأشكال الفريدة وتحسين ترسانتك الحالية مع تقدمك في المستوى الأعلى. استكشف ترسانة كاملة تتكون من أسلحة مشاجرة مختلفة، ورشاشات، وبنادق، ومتفجرات، وبنادق آلية وشبه آلية، وقناصين، وغير ذلك الكثير. لا تنس دعوة أصدقائك للانضمام إلى فريقك ومضاعفة قوتك! التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم إطلاق النار - زر الفأرة الأيسر الهدف - زر الفأرة الأيمن القفز - شريط المسافة تبديل الأسلحة - المفاتيح الرقمية تم إنشاء Blockpost بواسطة Skullcap Studios. العب لعبتهم الأخرى على Poki: Blockpostيمكنك لعب Blockpost Legacy مجانًا على Poki.يمكن لعب Blockpost Legacy على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blockpost Legacy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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