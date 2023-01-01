Stick Veterans هي لعبة إطلاق نار عبر الإنترنت حيث تلعب مباريات موت سريعة الوتيرة كشخصيات عصا. استمتع بتجربة الحركة في الوقت الفعلي المتمثلة في إطلاق النار على اللاعبين الحقيقيين وتفتيتهم خلال معارك فوضوية في مجموعة ضخمة من الخرائط ثلاثية الأبعاد وثنائية الأبعاد التي صممها مجتمع اللعبة المذهل. استكشف أوضاع اللعب المثيرة مثل Free-for-all، وTeam Deathmatch، وCapture the Flag. العب ثنائي أو ثلاثي الأبعاد، وأنشئ خرائطك الخاصة، واستكشف قواعد اللعبة القابلة للتخصيص، وتدرب ضد الروبوتات، واكتشف العديد من المفاجآت الأخرى في لعبة إطلاق النار ثلاثية الأبعاد المثيرة هذه! هل تتمتع بالخبرة الكافية لتكون آخر المحاربين القدامى؟ التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم إطلاق النار - النقر بالماوس الأيسر تغيير الأسلحة - المفاتيح الرقمية أو عجلة الماوس تغيير منظور الرؤية - النقر بزر الماوس الأيمن - إعادة النشر - النقر بالماوس الأيسر أو شريط المسافة رمي قنبلة يدوية - إيقاف مؤقت - لوحة النتائج ESCS - TABStick المحاربون القدامى تم إنشاؤها بواسطة Junkbytes. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

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