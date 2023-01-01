قم بتوجيه Fireboy وWatergirl عبر معبد النور المحير! التعامل مع الكائنات في كل مستوى لمسح المسار الخاص بك. يمكنك تحريك الصناديق ذات المرايا لتعكس الضوء، وجمع الأحجار الكريمة العائمة للحصول على نقاط. استخدم العمل الجماعي لقيادة كلا الشخصيتين عبر المعبد!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fireboy and Watergirl 2. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.