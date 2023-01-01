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Fireboy and Watergirl 2

Fireboy and Watergirl 2

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fireboy and Watergirl 2 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بتوجيه Fireboy وWatergirl عبر معبد النور المحير! التعامل مع الكائنات في كل مستوى لمسح المسار الخاص بك. يمكنك تحريك الصناديق ذات المرايا لتعكس الضوء، وجمع الأحجار الكريمة العائمة للحصول على نقاط. استخدم العمل الجماعي لقيادة كلا الشخصيتين عبر المعبد!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fireboy and Watergirl 2. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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