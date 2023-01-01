Mimelet هي لعبة منصة من إنتاج شركة Neutronized. يمكنك التحكم في شخصية تدعى Mimelet، وهي قادرة على التحول بقوى! القفز فوق الأعداء لسرقة قوتهم والتغلب على أي عقبات على طول الطريق. Mimelet هي لعبة مغامرات منصة صحية تتميز بميكانيكية لعبة بسيطة وممتعة وألغاز صعبة. هل ستكون قادرًا على حل جميع المستويات؟ حرك - مفاتيح الأسهم، احصل على القوى من خلال القفز على الأعداء. تم إنشاء Mimelet بواسطة Neutronized. يمكنك لعب Mimelet على متصفحك دون تثبيت أو تنزيل مجانًا على Poki.

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