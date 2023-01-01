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Mimelet

Mimelet

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mimelet على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Mimelet هي لعبة منصة من إنتاج شركة Neutronized. يمكنك التحكم في شخصية تدعى Mimelet، وهي قادرة على التحول بقوى! القفز فوق الأعداء لسرقة قوتهم والتغلب على أي عقبات على طول الطريق. Mimelet هي لعبة مغامرات منصة صحية تتميز بميكانيكية لعبة بسيطة وممتعة وألغاز صعبة. هل ستكون قادرًا على حل جميع المستويات؟ حرك - مفاتيح الأسهم، احصل على القوى من خلال القفز على الأعداء. تم إنشاء Mimelet بواسطة Neutronized. يمكنك لعب Mimelet على متصفحك دون تثبيت أو تنزيل مجانًا على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mimelet. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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