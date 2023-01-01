Paint Strike هي لعبة إطلاق نار من إنتاج شركة Mosu Games. استخدم مسدس الطلاء الخاص بك وقم بإطلاق النار على التضاريس لطلائها قدر الإمكان بلون الطلاء الخاص بفريقك! يمكنك أيضًا إطلاق النار على الأعداء للقضاء عليهم لبضع ثوان! هل ستتمكن من الفوز بجميع ألعابك؟ تحرك - WASDShoot - انقر بالماوس، تم إنشاء Paint Strike بواسطة Mosu Games. يمكنك لعب Paint Strike على متصفحك أو على الهاتف المحمول دون تثبيت أو تنزيل أي شيء مجانًا على Poki.

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