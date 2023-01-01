WebCatalog
Paint Strike

Paint Strike

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Paint Strike على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Paint Strike هي لعبة إطلاق نار من إنتاج شركة Mosu Games. استخدم مسدس الطلاء الخاص بك وقم بإطلاق النار على التضاريس لطلائها قدر الإمكان بلون الطلاء الخاص بفريقك! يمكنك أيضًا إطلاق النار على الأعداء للقضاء عليهم لبضع ثوان! هل ستتمكن من الفوز بجميع ألعابك؟ تحرك - WASDShoot - انقر بالماوس، تم إنشاء Paint Strike بواسطة Mosu Games. يمكنك لعب Paint Strike على متصفحك أو على الهاتف المحمول دون تثبيت أو تنزيل أي شيء مجانًا على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Paint Strike. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Pipes

Pipes

poki.com

Mimelet

Mimelet

poki.com

Craftomation 1

Craftomation 1

poki.com

Run and Gun

Run and Gun

poki.com

Counter Strike GO: Gun Games

Counter Strike GO: Gun Games

now.gg

GoBattle

GoBattle

poki.com

Ninja.io

Ninja.io

poki.com

Gun Fu: Stickman 2

Gun Fu: Stickman 2

poki.com

Tanko.io

Tanko.io

poki.com

Alien's Nest

Alien's Nest

poki.com

Defly.io

Defly.io

defly.io

SUPERHOT Prototype

SUPERHOT Prototype

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية