Hospital Stories: Doctor Rugby هي لعبة محاكاة مضحكة حيث تصبح جراحًا وطبيبًا في هذه السلسلة من الألعاب المصغرة حيث سيتعين عليك التعامل مع المواقف الطبية السخيفة والمضحكة لفريق الرجبي. تصحيح الجروح، وإزالة الأشياء، وفرقع حب الشباب، وضرب الندبات بالنقانق (؟) والمزيد. هل ستتمكن من إنهاء جميع المستويات؟ استخدم الماوس أو إصبعك للتفاعل مع المريض أو استخدم أيًا من الأدوات الطبية. قصص المستشفى: تم إنشاء دكتور رجبي بواسطة WeDoYouPlay. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Hospital Stories: Doctor Soccer وNonogram وWords Emoji وSugar Eyes. يمكنك لعب Hospital Stories: Doctor Rugby على متصفحك أو على الهاتف المحمول دون تثبيت أو تنزيل أي شيء مجانًا على Poki.

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