Doctor Teeth 2 هي لعبة محاكاة ذات طابع طبي تم إنشاؤها بواسطة Mini Duck Games. استخدم مجموعة متنوعة من الأدوات المختلفة لتنظيف أسنان مرضاك والعناية بها. يمكنك استخدام أيقونة سماعة الطبيب إذا كنت عالقًا وتحتاج إلى تلميح. يمكنك معرفة المزيد عن صحة الأسنان أثناء مشاهدة ردود أفعال مريضك الممتعة أثناء لعب هذه اللعبة. هل سبق لك أن أردت أن تصبح طبيب أسنان؟ هذه هي فرصتك لتجربة يوم في حياة طبيب الأسنان! اضغط أو انقر فوق أي أداة تراها على الشاشة لتجهيزها. يمكنك الضغط باستمرار على إصبعك أو زر الماوس لتطبيق الأداة على المنطقة التي تريد علاجها. تم إنشاء Doctor Teeth 2 بواسطة Mini Duck Games. العب ألعاب المهارات الأخرى الخاصة بهم على Poki: Doctor Teeth، وDoctor Acorn 2، وFox Adventurer، وPenty Superstar، وRabbit Samurai، وStreet Ball Jam.

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