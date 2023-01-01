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Doctor Teeth

Doctor Teeth

poki.com

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Doctor Teeth هي لعبة مهارة مضحكة تم إنشاؤها بواسطة Mini Duck Games. في هذه اللعبة، ستلعب دور طبيب أسنان ومهمتك هي العناية بمشاكل أسنان مرضاك. استخدم أدوات مختلفة لملء التجاويف وعلاج رائحة الفم الكريهة وخلع الأسنان. المس أو انقر فوق أي أداة تراها على الشاشة لتجهيزها. يمكنك الضغط باستمرار على إصبعك أو زر الماوس لتطبيق الأداة على المنطقة التي تريد علاجها. يمكنك استخدام أيقونة سماعة الطبيب إذا كنت عالقًا وتحتاج إلى تلميح. يمكنك معرفة المزيد عن صحة الأسنان أثناء مشاهدة ردود أفعال مريضك الممتعة أثناء لعب هذه اللعبة. هل يمكنك علاج جميع المرضى ومنحهم ابتسامة بمليون دولار؟ اضغط أو انقر فوق أي أداة تراها على الشاشة لتجهيزها. يمكنك الضغط باستمرار على إصبعك أو زر الماوس لتطبيق الأداة على المنطقة التي تريد علاجها. تم إنشاء Doctor Teeth بواسطة Mini Duck Games. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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