Rabbit Samurai هي لعبة مهارات تم إنشاؤها بواسطة Mini Duck Games. تأرجح، اجمع الجزر وأنقذ أصدقائك! هدفك هو العثور على الفئران الصغيرة وإنقاذها من مصيدة الفئران في مخبأ الذئب في الأرض الخضراء. انطلق في مغامرة ملحمية حيث يمكنك عرض مهاراتك في النينجا بمساعدة خطافك وحركاتك الرشيقة. أطلق نفسك من مدفع النينجا الصاروخي، واجمع الجزر والبلورات، وتجنب المسامير الخطيرة وأنقذ جميع أصدقائك من الفئران! استخدم خطاف التصارع - اضغط أو استمر في الضغط على زر الماوس الأيسر. تم إنشاء Rabbit Samurai بواسطة Mini Duck Games. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Doctor Teeth وStreet Ball Jam

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