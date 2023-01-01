Noob Hook هي لعبة مهارة تعتمد على الفيزياء مع جماليات ممتلئة. هدفك هو الوصول إلى خط النهاية بقطعة واحدة دون الاصطدام بالعوائق أو الوقوع في الفخاخ. اسحب المؤشر أو إصبعك وحرره لإطلاق خطافك وإطلاق نفسك للأمام. تأرجح من الكتلة التي تتدلى منها وأطلق خطافك على الكتلة التالية. شطف وكرر حتى ترى الوجهة متقلب. حاول جمع أكبر عدد ممكن من القطع النقدية حتى تتمكن من فتح أشكال جديدة ورائعة لشخصيتك. لا تنس مشاركتها مع أصدقائك حتى تتمكن من معرفة من يمكنه إنهاء اللعبة بشكل أسرع ويكون البطل! اسحب المؤشر أو إصبعك وحرره لإرسال الشخصية إلى الأمام. قم بالوصول إلى خط النهاية دون الاصطدام بالعوائق لتمرير المستوى بنجاح. تم إنشاء Noob Hook بواسطة Vanorium. العب ألعاب منصة الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: Noob Archer وNoob Driveيمكنك لعب Noob Hook مجانًا على Poki. يمكن لعب Noob Hook على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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