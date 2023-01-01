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Super Falling Fred

Super Falling Fred

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Super Falling Fred هي لعبة ويب مجانية على الإنترنت وأحدث إصدار في "Fred Series" التي أنشأها Dedalord. تلعب هذه اللعبة من خلال محاولة السقوط قدر الإمكان ومحاولة تجنب الاصطدام بأي كائنات تعترض طريقك. من خلال تفادي العوائق باستخدام لوحة المفاتيح، يمكنك الحصول على نقاط بمرور الوقت. تمامًا كما هو الحال في Running Fred، هناك عدد لا حصر له من المكافآت التي يمكنك الحصول عليها، كلما سقطت أكثر. كيفية اللعب؟ يمكنك تحريك شخصيتك باستخدام مفاتيح الأسهم على لوحة المفاتيح لتجنب العوائق. تجنب بشكل خاص ضرب جمجمة شخصيتك. من خلال جمع العملات المعدنية أثناء سقوطك، يمكنك شراء تعزيزات خاصة أو تمكين شخصيات جديدة. ما هي الشخصيات المتاحة؟ - فريد - أوغاما بي. لادر - هوارد سباركس - زومبي فريد - جيمي برينس - مارتن كاستور - أوتراغيوس بي. - كراش تي. Dummy- M. Gandalfi- Mental Dude- Emotika Diva هل هناك أي رموز غش؟ لسنا على علم بأي رموز غش. إذا كنت تعرف رمز الغش، فأرسل إلينا رسالة لنشاركها هنا. من أنشأ Super Falling Fred؟ Dedalord هو منشئ Super Falling Fred، وهو جزء من سلسلة Fred الأكبر. لقد قاموا أيضًا بإنشاء Running Fred وSkiing Fred! يقع مقر المبدعين في الأرجنتين وأمريكا الجنوبية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Super Falling Fred. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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