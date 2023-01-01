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Running Fred

Running Fred

poki.com

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Running Fred هي لعبة حركية ذات أوضاع لعب متعددة أنشأها Dedalord. هل يمكنك السيطرة على بطلنا المجنون فريد وهو يركض للنجاة بحياته؟ إن تشغيل فريد يجعلك تتحكم في فريد وهو يشق طريقه عبر القلاع والمزيد. لكن كن حذرا! هناك خطر عند كل منعطف في انتظار سحق فريد حتى قلبه الدموي. العب Running Fred على Poki واستمتع بتجربة أوضاع لعب متعددة: المغامرة والتحدي والبقاء الذي لا نهاية له! ضوابط: مفاتيح الأسهم - حرك فريد عن الخالق: تم إنشاء Running Fred بواسطة Dedalord، وهو استوديو مقره في الأرجنتين. إنهم منشئو سلسلة Fred، بما في ذلك Falling Fred وSkiing Fred وClicker Fred والمزيد. التكنولوجيا: قام Dedalord بتحديث ألعاب Running Fred الكلاسيكية إلى إصدار HTML5 والذي يمكنك الآن لعبه عبر الإنترنت على Poki مجانًا!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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