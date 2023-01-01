Murder هي لعبة اغتيال ممتعة أنشأها Studio Seufz. زحف خلف الملك وأخرجه بسرعة وبهدوء. كن حذرًا - إذا أمسك بك، فسيذهب معك إلى الزنزانة! العب لعبة القتل واختبر كيف تبدو الحياة بالنسبة للوزير النموذجي الماكر. إذا نجحت، فسوف تصبح الملك الجديد - ولكن كن حذرًا، مستشارك يسعى وراء تاجك! استمتع بتجربة القتل عبر الإنترنت مباشرةً من متصفحك باستخدام Poki واختبر مهاراتك في الملاحظة ورد الفعل. يمكنك لعب Murder مجانًا، ولكن أي خطوة خاطئة ستكلفك حياتك. الفضاء - اشحن وطعن (قاتل)، انظر خلف (ملك) تم إنشاء لعبة Murder بواسطة Studio Seufz ومقره في شتوتغارت، ألمانيا.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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