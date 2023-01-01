Caesar's Day Off هي لعبة محاكاة مضحكة حيث أنت يوليوس قيصر، وأمامك يوم مجاني. هل سبق لك أن أردت أن تكون إمبراطورًا منهكًا يرغب ببساطة في الاستمتاع بيوم عطلة؟ أنت في المكان الصحيح! قم بإيماءات يد بسيطة للتواصل مع موضوعاتك. عندما توافق على شيء ما، يمكنك إعطاء إشارة إبهام. قم بالإشارة إلى الاتجاه المعاكس عندما تريد أن يأكل أسدك شخصًا ما. ثقيل هو الرأس الذي يرتدي التاج، ولكن أثقل هو الجسم إذا لم يطلب قيصر السلطة. قبول (ممتاز) - مفتاح السهم لأعلى أو مرر لأعلى رفض (ممتاز لأسفل) - مفتاح السهم لأسفل أو مرر لأسفل تم إنشاء يوم عطلة قيصر بواسطة ستوديو سيفز. العب لعبتهم الأخرى على Poki: Murder.

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