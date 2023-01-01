Kickflip Santa هي لعبة تمرير جانبية حيث تلعب دور بابا نويل يتزلج على الجليد وتقدم الهدايا للأطفال بينما تقوم بالحيل والطحن! يجب عليك تقديم كميات محددة من الهدايا في كل مستوى وتعتمد درجاتك على عدد الهدايا المقدمة وإجمالي درجاتك من القيام بالحيل! انطلق فوق الجان واقلب شجرة عيد الميلاد ثم شق طريقك إلى أسفل التل لتصبح سانتا المطلق! تحقق من جميع الأشكال وألواح التزلج المختلفة لتخصيص سانتا بالشكل الذي تريده! هل يمكنك التزلج لإنقاذ عيد الميلاد؟ تسريع - اضغط مع الاستمرار على مفتاح السهم الأيمن القفز - مفتاح السهم لأعلى طحن - مفتاح السهم لأسفل الفرامل - مفتاح السهم الأيسر رمي الحاضر - مفتاح المسافة نولي - سهم لأعلى + د شقلبة الكعب - سهم لأعلى + S بوب شوفيت - سهم لأعلى + A Kickflip - سهم لأعلى + W على الهاتف المحمول، هناك أزرار للضغط عليها باستثناء أن الحيل عشوائية! تم إنشاء Kickflip Santa بواسطة BUN GUN. تحقق من ألعابهم المذهلة الأخرى على Poki: Hoppenhelm، وDodge Blast، وWild Bullets! يمكنك لعب Kickflip Santa مجانًا على Poki. ويمكن لعب Kickflip Santa على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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